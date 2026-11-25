DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde sit alanında kaçak kazı yaptıkları iddia edilen 7 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yenicekent Mahallesi sınırlarında yer alan sit alanında kaçak kazı yapıldığı yönünde gelen ihbarın ardından harekete geçti. Kaçak kazı yaptıkları belirlenen 7 kişiyi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakaladı. Kaçak kazı yapan yedi kişi hakkında adli soruşturmanın sürdüğü ve kazı yapımında kullanılan malzemeler el konulduğu öğrenildi.