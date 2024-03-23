Denizli Buldan\'da Kaçak ve Sahte Alkol Operasyonu

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Denizli'nin Buldan ilçesi'nde ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda O.Ç. isimli şahsın evi ile kullandığı araçta çok sayıda kaçak ve sahte alkol ele geçirildi

Olay, Buldan ilçesi Alacaoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda O.Ç. adlı şahsın ikamet ettiği adreste gerçekleştirilen aramada, şişlenerek satışı yapılmak üzere hazırlanmış çok sayıda kaçak, bandrolsüz ve sahte alkol ele geçirildi. Sahte alkol dolumunda kullanılmak üzere hazırda bekletilen boş şişelere ise ekipler tarafından el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ