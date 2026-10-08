Denizli Çivril\'de apartman çatısındaki izolasyon yangını söndürüldü, yaralanan yok

Denizli'nin Çivril ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısında yapılan izolasyon kaplaması çalışması sırasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Denizli'nin Çivril ilçesi Stadyum Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Stadyum Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın çatısında yapılan izolasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Çatıda çalışan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi işçiler tarafından yaparken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler başka katlara sıçramadan kontrol altına alındığı öğrenildi.

Olayda yaralanan olmazken, çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.