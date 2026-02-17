Denizli\'de Apartmanda Yangın

Denizli'de 5 katlı apartmanın 3'üncü katında elektrik panosundan çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, bir daire kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi 838. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; apartmanın 3'üncü katındaki elektrik panosundan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, binada bulunan vatandaşları tedbir amaçlı tahliye etti. Elektrik panosundan çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle 3'üncü katta bulunan apart daire kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ