Denizli'de çöp döküm sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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Denizli'nin Çal ilçesi Akkent Mahallesi'nde çöp döküm sahasında çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesi'nde çöp döküm alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, olay yerine ulaşan orman ve itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, yangını kontrol altına alarak, alevlerin ormana sıçramasını engelledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ