Duruşma salonunda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Duruşma salonunda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Duruşma salonunda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Denizli'nin Çivril ilçesinde, kızının boşanma davasının görüldüğü duruşma salonunda kalp krizi geçiren 69 yaşındaki Hüseyin Eren'e ilk müdahaleyi savcı yaptı. Ancak tüm çabalara rağmen Eren hayatını kaybetti.

24.02.2024 10:01  Güncelleme: 10:05
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Denizli'de kızının boşanma davasının görüldüğü esnada duruşma salonunda kalp krizi geçiren 69 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Çivril ilçesinde meydana gelen olayda Asliye Hukuk Mahkemesinde kızının boşanma davasına tanık olarak katılan Hüseyin Eren (69), bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren Eren'e ilk müdahale ise duruşma savcısı tarafından yapıldı.

HAYATA TUTUNAMADI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin müdahalesine kadar savcının kalp masajı yapmayı sürdürdüğü öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin de tüm müdahalesine rağmen Eren'in yaşamını yitirdiği belirlendi. 3 kız babası olan Hüseyin Eren'in kalp hastası olduğu ve daha önce kalp ameliyatı olduğu öğrenildi.

Öte yandan, Eren'in cenazesi Şenköy Mahalle Camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defin edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Denizli, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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