Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eskort, kaparo ve internet dolandırıcılığı suçuna karışan şebekelere düzenlenen 3 ayrı operasyonla darbe vurdu. 46 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda 39 şüpheli tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaparak 138 kişiyi mağdur eden ayrıca 'Güvence kaparo dolandırıcılığı' ve 'İnternet ürün dolandırıcılığı' belirlenen suç şebekelerine, son 1 hafta içerisinde yapılan 3 ayrı operasyonla büyük darbe vurdu.
Çok sayıda ekibin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda eskort, güvence kaparo ve internet ürün dolandırıcılığı suçlarına karışan toplam 46 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 39'u tutuklanarak ceza evine teslim edildi. 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilen yargılamada, 2 kişi ise serbest bırakıldı. - DENİZLİ
Son Dakika › 3.Sayfa › Denizli'de eskort ve internet dolandırıcılığı şebekelerine operasyon - Son Dakika
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Kızıllı köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde oyun oynamak için dışarıya çıkan ve eve dönmeyen 15 yaşındaki çocuk, gece geç saatlerde bulundu. Anne Şerife Macit'in çocuğunu bulamayınca okuluna giderek ağlaması yürekleri dağladı. Polis ve mahalle sakinleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Yusuf Macit, devlet hastanesinde bulundu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde düzenlenen 'Mahzen-8' operasyonunda Agit Akan'ın liderliğini yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 20 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonda ruhsatsız silahlar, uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan A.D. ve R.C. isimli şahısları yakaladı. A.D. 6 yıl 3 ay, R.C. ise 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılmıştı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman'ın ilçe kırsalında bulunan bir bağ evinde ruhsatsız tabanca ile av tüfeği olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 74 mermi ve 32 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-11' operasyonlarında 33 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız silahlar, döviz ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-11' operasyonlarında 33 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Balıkesir merkezli 4 ilde gerçekleştirilen 'MAHZEN-8' operasyonlarında Agit Akan'ın liderlik ettiği suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda elebaşının da aralarında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen 'MAHZEN-8' operasyonlarında elebaşılığını Agit Akan'ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.
Eskişehir'de 190 kilometre hızla trafik levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken, aracın motoru 100 metre ileriye fırladı. Kaza, sabaha karşı 04.00 sıralarında Eskişehir-Ankara Karayolu 6'ncı kilometresinde bulunan Kobi Sanayi Sitesi yol ayrımında meydana geldi. Yaşar Demiryürek (55) isimli sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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