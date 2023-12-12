 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli'de iki grup arasında çıkan tartışma hastanede de devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de iki grup arasında çıkan tartışma hastanede de devam etti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Gözaltına alınan iki grubun tartışması, sağlık kontrollü nedeniyle götürüldükleri hastanede de devam etti.

Denizli\'de iki grup arasında çıkan tartışma hastanede de devam etti
12.12.2023 - 10:04,  Güncelleme: 10:06
Abone Ol

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma arbedeye dönüştü. Gözaltına alınan iki grubun tartışması, sağlık kontrollü nedeniyle götürüldükleri hastanede de devam etti.

Olay, sabah saatlerinde Merkezefendi ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eğlence mekanında alkol aldıkları ileri sürülen iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Mekanının dışına da taşan sözlü tartışma kısa süre sonra yerini arbedeye bıraktı. Yumrukların konuştuğu kavga, polis ekiplerinin müdahalesi ile son buldu.

İfadesi alınan her iki gurup, sağlık kontrolleri için Denizli Devlet Hastanesine götürüldü. Burada da rahat durmayan tarafların kendi aralarındaki sözlü küfür ve tehditleri devam etti. Hastanedeki işlemleri tamamlanan her iki tarafın bir biri hakkında şikayeti olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Merkezefendi, Denizli, Olaylar, Polisiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de iki grup arasında çıkan tartışma hastanede de devam etti - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:15
Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı

Son Dakika
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
16:43 Emre Belözoğlu, sezon sonuna kadar görevinin başında olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:27:27. #1.11#
SON DAKİKA: Denizli'de iki grup arasında çıkan tartışma hastanede de devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement