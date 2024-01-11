 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli'de İzinsiz Kazı Yapan Şahıslar Define Arıyordu - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de İzinsiz Kazı Yapan Şahıslar Define Arıyordu

Denizli Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, Buldan ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 2 kişinin define aradığı ortaya çıktı. Operasyonda kazıda kullanılan malzemeler ve antik döneme ait paralar ele geçirildi. Jandarma ekipleri, definecilere karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli\'de İzinsiz Kazı Yapan Şahıslar Define Arıyordu
11.01.2024 - 14:56,  Güncelleme: 14:57
Abone Ol

Denizli'de izinsiz kazı yaparken Jandarma tarafından suçüstü yakalanan şahısların define aradığı anlaşıldı.

Denizli Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülen çalışmalar sonunda, Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesinde bulunan kanal yolu mevkiinde izinsiz define aramak amacıyla kazı yapan 2 kişi yakalandı.

Yapılan operasyonda tespit edilen M.P. ve A. M. yi suçüstü yakaladı. Operasyonda kazıda kullanılan malzemeler, dedektör, dedektör malzemeleri, sikkeler, antik döneme ait paralar ve süs eşyaları ele geçirildi. İlçe Jandarma

Komutanlığı ekipleri, definecilere karşı yoğun istihbarat çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili olarak soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Denizli, Buldan, Soruşturma, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de İzinsiz Kazı Yapan Şahıslar Define Arıyordu - Son Dakika


15:58
Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55
Ankara'da Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Masada belediye başkan adayları ve emeklilere zam var Ankara'da Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Masada belediye başkan adayları ve emeklilere zam var
15:35
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52
Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47
Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43
Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32
Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25
Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk

Son Dakika
15:58 Hayatı boyunca sadece bir kez evlenen Aydan Şener neden boşandığını anlattı: Alışkanlıklarından vazgeçemedi
15:55 Ankara'da Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Masada belediye başkan adayları ve emeklilere zam var
15:35 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Sivas Belediye Başkanlığı BBP'ye bırakılmalı
14:52 Milli İstihbarat Akademisi Başkanlığı'na Talha Köse atandı
14:47 Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
14:43 Her yaptığı eleştirilen Hande Erçel veryansın etti: Beni salın
14:32 Bakan Göktaş'tan 6 Şubat depreminde kaybolan çocuklar olduğu iddiasına yanıt: Bir tanesi bile kayıp değil
14:25 Canlı yayında kocasının ihanetini ifşa etti, sunucu Nur Viral'in ağzı açık kaldı: Küçük dilimizi yuttuk
14:18 Gambiya Milli Takımı'nı taşıyan uçakta oyuncular bayıldı
14:10 Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nın formatını değiştirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 16:07:00. #1.13#
SON DAKİKA: Denizli'de İzinsiz Kazı Yapan Şahıslar Define Arıyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement