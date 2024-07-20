Denizli\'de Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı

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Denizli'de yapılan uygulama noktasında durdurulan tırın dorsesindeki yapılan incelemede kaçak tütün ürünüyle yakalanan 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Denizli'de "Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı" suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar gerçekleştirildi. Ankara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramada dorsenin orta kısmında yasal ve faturalı ürünlerin arasına gizlenmiş vaziyette gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 1 şüpheli yakalandı. Yakalan 1 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" çerçevesinde adli işlem yapıldı. Aramalarda piyasa değeri 914 bin 124,59 TL olan 4 bin 656 paket halinde toplam 1 ton 164 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. - DENİZLİ