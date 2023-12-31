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Denizli'de Kamyonun Dorsesi Koptu, Tonlarca Mandalina Yola Saçıldı - Son Dakika
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Denizli'de Kamyonun Dorsesi Koptu, Tonlarca Mandalina Yola Saçıldı

Denizli'nin Çal ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun dorsesi koptu ve içerisinde bulunan tonlarca mandalina yola saçıldı. Kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Denizli\'de Kamyonun Dorsesi Koptu, Tonlarca Mandalina Yola Saçıldı
31.12.2023 - 10:57,
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Denizli'nin Çal ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun dorsesi koptu. Dorsede bulunan tonlarca mandalina yola saçıldı.

Kaza, Çal ilçesi Alfaklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan bir meyve suyu fabrikasına giden Y.A. yönetimindeki 32 ES 770 plakalı kamyon viraja girdiği esnada dorsesi koparak devrildi. Şarampole devrilen dorsede yüklü bulunan tonlarca mandalina ise yola saçıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, sürücü kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Denizli, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kamyonun Dorsesi Koptu, Tonlarca Mandalina Yola Saçıldı - Son Dakika


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