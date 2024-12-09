Denizli'de Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

Denizli\'de Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti

Yanlış şeride giren kamyonet, karşıdan karşıya geçen yayaya çarparak ölümüne neden oldu.

09.12.2024 11:01
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Denizli'de yanlış şeride girince geri geriye gelen kamyoneti karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çaptı. Ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kazaya neden olan sürücü ise tutuklandı.

Kaza, 6 Aralık Cuma günü akşam saatlerinde Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 32 ACM 216 plakalı kamyonetiyle Denizli - Afyonkarahisar karayolunda seyir halinde olan M.C., yanlışlıkla alt geçide girdi. Geri manevra yaparak alt geçitten çıkıp yan yola girmek isteyen M.C., karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen Nazmi Çetin'e (69), çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı adam yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen Nazmi Çetin, ambulansla Honaz Devlet Hastanesine sevk edildi. Başından yaralanan ve kolunda kırık olduğu öğrenilen Nazmi Çetin, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morguna kaldırılan cenaze işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze Kaklık Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defin edildi.

geri geriye gelirken çarptığı yayanın ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü M.C. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Kaza: Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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