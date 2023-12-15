 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Denizli'de krom madeninde göçük: 3 işçi mahsur kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizli'de krom madeninde göçük: 3 işçi mahsur kaldı

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde faaliyet gösteren bir krom madeninde meydana gelen göçük sonucunda 3 işçi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Denizli\'de krom madeninde göçük: 3 işçi mahsur kaldı
15.12.2023 - 00:30,
Abone Ol

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde meydana gelen göçükte 3 işçi mahsur kaldı. İşçileri kurtarma çalışmasına başlanıldığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Acıpayam'a bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde göçük meydana geldi. Göçük sonrası maden sahasına sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. 3 işçinin göçük altında kaldığı öğrenilirken, işçileri kurtarılması için çalışmalara başlandı.

Öte yandan, aynı maden sahasında geçen yıl bir göçük daha yaşanmıştı. Göçük altında kalan 16 işçi kurtarılırken, 40 yaşındaki Ali Rıza Kut yaşamını yitirmişti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Acıpayam, Denizli, İş Kazası, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de krom madeninde göçük: 3 işçi mahsur kaldı - Son Dakika


00:21
Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58
Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40
CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37
Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28
PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25
Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58
Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15
CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu

Son Dakika
00:21 Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Fenerbahçe dev gelirin sahibi oldu
23:58 Böylesi görülmedi! Fener'e 6 Ludogorets'e 7 atan Nordsjaelland gruptan çıkamadı
23:40 CHP'li Mustafa Adıgüzel, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan ''sayın'' diye bahsetti
22:37 Spartak Trnava'yı gole boğan Fenerbehçe Konferans Ligi'nde son 16'ya kaldı
22:28 PFDK, Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan Faruk Koca'yı futboldan ömür boyu men etti
22:25 Fenerbahçeli futbolcular gol sevincini bebeğini kaybeden Umut Nayir'e sarılarak paylaştı
21:58 Brezilyalı şarkıcı Pedro Henrique sahnede şarkı söylerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
21:15 CHP'nin Bolu Belediye Başkan adayı bir kez daha Tanju Özcan oldu
21:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
20:55 CHP'nin Ankara adayı yeniden Mansur Yavaş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 00:53:42. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de krom madeninde göçük: 3 işçi mahsur kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement