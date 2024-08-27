Denizli'de meslek lisesinin istinat duvarı çöktü, otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Denizli'de meslek lisesinin istinat duvarı çöktü, otomobil kullanılamaz hale geldi

Denizli\'de meslek lisesinin istinat duvarı çöktü, otomobil kullanılamaz hale geldi

Denizli'nin Çal ilçesinde yapımı devam eden bir meslek lisesinin istinat duvarı, yağışın ardından park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü. Molozların altında kalan araç kullanılamaz hale gelirken, içerisinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

27.08.2024 10:30
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Denizli'nin Çal ilçesinde yapımına devam eden bir meslek lisesinin istinat duvarı, yağışın ardından park halindeki bir otomobilin üzerine çöktü. Molozların altında kalan araç kullanılamaz hale gelirken, içerisinde kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi.

Olay, Denizli'nin Çal ilçesi Hüseyinler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; dün öğle saatlerinde bir anda bastıran şiddetli sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Yağışla birlikte Hüseyinler Mahallesi'nde inşaatına devam edilen ve yeni eğitim öğretim yılına yetiştirilmesi hedeflenen meslek lisesinin istinat duvarı çöktü. Okulun bulunduğu caddede park halinde bulunan Adem T.'ye ait otomobil, yeni yapılmasına rağmen büyük bir gürültüyle çöken istinat duvarının altında kaldı.

Moloz yığınının içerisinde kalan araç kullanılamaz hale gelirken, çökme anında aracın içinde ve yoldan gecen kimsenin olmaması büyük bir faciayı önledi. Yıkılan duvarın altında kalan aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, moloz yığınının altında ezilen aracı kurtardı. Büyük maddi hasar oluşan araç çekiciyle bölgeden uzaklaştırıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de meslek lisesinin istinat duvarı çöktü, otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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