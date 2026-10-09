İki gündür odalarından çıkmıyorlardı! Banyoda ölü bulundular - Son Dakika
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İki gündür odalarından çıkmıyorlardı! Banyoda ölü bulundular

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İki gündür odalarından çıkmıyorlardı! Banyoda ölü bulundular
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir pansiyonda konaklayan yaşlı çift, iki gün boyunca odadan çıkmayınca yapılan kontrollerde banyoda ölü halde bulundular. Kükürt gazından zehirlendikleri değerlendirilen çiftin kesin ölüm nedeni otopsi sonrası kesinlik kazanacak.

Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde bir süre önce Türkiye'ye kesin dönüş yapan Yaşariye Ünver (79) ve eşi Tahsin Ünver (80), iki gün önce bölgedeki bir pansiyona yerleşti. Çiftin odaya girmesinin ardından iki gün boyunca dışarı çıkmaması üzerine pansiyon işletmecileri kontrol etmek istedi. Pansiyon işletmecisi tarafından yapılan kontrollerde ise yaşlı çift banyoda hareketsiz halde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Yaşariye ve Tahsin Ünver çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi.

İki gündür odalarından çıkmıyorlardı! Banyoda ölü bulundular

KÜKÜRT GAZI İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Olay Yeri İnceleme ve Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemelerin ardından yaşlı çiftin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Yapılan incelemelerde yaşlı çiftin vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmazken, çiftin kükürt gazından zehirlenmiş olma ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi. Tahsin ve Yaşariye Ünver çiftinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacak.

Yaşlı çiftin otopsi işlemlerinin ardından bugün memleketleri olan Uşak'ın Sivaslı ilçesinde düzenlenecek cenaze töreniyle toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İki gündür odalarından çıkmıyorlardı! Banyoda ölü bulundular
Kaynak: İHA
PamukkaleGüvenlik3. SayfaDenizliOtopsiGüncelOlaySon Dakika

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