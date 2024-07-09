Denizli'de Parkta Çıkan Tartışmada İşlenen Cinayetin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Denizli'de Parkta Çıkan Tartışmada İşlenen Cinayetin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde parkta oturan bir arkadaş grubu arasında çıkan tartışmada işlenen cinayetin zanlısı ve yanındakiler adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı adliye girişinde kendisini bekleyen ailesine 'Ben suçsuzum, dik durun' dedi.

09.07.2024 10:49
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Denizli'de parkta oturan arkadaş grubunun arasında çıkan tartışmada işlenen cinayetin zanlısı ve yanındakiler adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı adliye girişinde kendisini bekleyen ailesine "Ben suçsuzum, dik durun" demesi dikkat çekti.

Olay, Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Osman Petem (33), Hasan Hüseyin K. (28), Hasan G. (36), ve Rahmi G. (31), parkta oturdukları sırada aralarında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Hüseyin K., yanında bulunan tabanca ile Petem'e ateş etti. Kurşunların hedefi olan Petem, olay yerinde yere yığılırken, arkadaşları ve cinayet zanlısı Hasan Hüseyin K., olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalede bulunduğu Petem'i ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk ederken, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet zanlısı ve yanındakileri yakalamak için çalışma başlattı. Hastaneye kaldırılan Petem, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, olaya karışan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Cinayet zanlısından ilginç sözler: "Ben suçsuzum"

Osman Petem'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından dün Çakmak Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından Petem defnedildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye girişleri sırasında aile üyelerini gören Hasan Hüseyin K.'nın sözleri ise dikkat çekti. Kendisine yönelen ailesine Hasan Hüseyin K., "Ben suçsuzum, dik durun. Babama sahip çıkın" diyerek seslendi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Parkta Çıkan Tartışmada İşlenen Cinayetin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de Parkta Çıkan Tartışmada İşlenen Cinayetin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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