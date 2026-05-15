Denizli'de rüşvet ve ihale operasyonu: 13 gözaltı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' soruşturmasında 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye idareci ve çalışanları ile firma yetkililerinin yer aldığı 13 kişi, 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltına alındı. Operasyon kapsamında polis ekipleri tarafından belediyede ve şüphelilerin evlerinde arama yapıldığı, bulanan delillere el konulduğu belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - DENİZLİ