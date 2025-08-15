Elektrik akımına kapılan genç işçi hayatını kaybetti

Denizli'nin Beyağaç ilçesine bağlı Yeniçeşme Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) tarafından yeni su kaynağı temin edilmesi için jeneratör yardımıyla sondaj çalışması yapıldı.

GENÇ İŞÇİ ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Çalışmalar devam ederken su ölçümü yapmak için açılanan sondaj çukuruna inen 28 yaşındaki Denizli DESKİ personeli Furkan Derer, elektrik akımına kapıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Jeneratörün kapatılmasının ardından bulunduğu yerden çıkartılan Furkan Derer, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilen ihbarın ardından bölgeye sevk edilen sağlık personellerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden işçinin cenazesi, adli tıp kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.