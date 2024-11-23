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Denizli'de Suç Çetesi Operasyonu

Denizli\'de Suç Çetesi Operasyonu

Denizli'de düzenlenen operasyonda organize suç çetesi çökertildi, 11 kişi tutuklandı.

23.11.2024 14:18
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Denizli'de organize suç çetesi düzenlenen operasyonla çökertildi. Çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği operasyonda 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak faaliyetleri kapsamında kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs ve kasten yaralama suçlarıyla vatandaşları mağdur eden örgüte yönelik operasyon düzenlendi. A.K. liderliğinde suç örgütüne 2024 Haziran ayı itibariyle başlayan operasyonların sonuncusu 19 Kasım'da gerçekleşti. Suç örgütü üyesi 18 şüpheli şahsın ikamet ve işyerlerinin bulunduğu 11 adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 415 adet fişek, 1'i kalaşnikof olmak üzere 2 adet tüfek, 23 adet bıçak ve 1 adet çelik yelek ele geçirildi. 6'sı cezaevinde olmak üzere 18 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi. 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 11 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Operasyon, Politika, 3-sayfa, denizli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli'de Suç Çetesi Operasyonu - Son Dakika

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