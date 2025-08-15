Denizli\'de Tek Katlı Evde Yangın Çıktı

DENİZLİ(İHA) – Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sebebi henüz belirlenemeyen tek katlı bir evde yangın çıktı. Ev kısa sürede alevlere teslim olurken can kaybı yaşanmadı.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bir evin içinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlerin sardığı eve itfaiye ekipleri, yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede söndürülen yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadı. Evde büyük maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili araştırma sürüyor. - DENİZLİ