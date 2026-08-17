Denizli'de Ticari Taksi Kazaya Neden Oluyordu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Denizli'de Ticari Taksi Kazaya Neden Oluyordu

Denizli\'de Ticari Taksi Kazaya Neden Oluyordu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticari taksi, önündeki aracın yavaşlamasıyla dikkatsizce şerit değiştirdi, kaza son anda önlendi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde önündeki aracın yavaşlaması üzerine dikkatsizce şerit değiştiren ticari taksi, kazaya neden oluyordu. Muhtemel kaza, diğer araç sürücüsünün dikkati ve refleksi sayesinde son anda önlendi.

Olay, 29 Ekim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, önündeki aracın yavaşlaması üzerine ticari taksi sürücüsü sinyal vererek kontrolsüz şekilde sol şeride geçmek istedi. Bu sırada sol şeritte ilerleyen araç sürücüsü, taksinin üzerine gelmesiyle ani fren yaparak durdu. Sürücünün dikkati ve hızlı refleksi sayesinde muhtemel kaza son anda önlendi.

O anlar araç kamerasına yansıdı

Yaşanan tehlikeli anlar, son anda fren yaparak duran aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ticari taksinin aniden şerit değiştirdiği ve diğer araç sürücüsünün kazayı önlemek için ani fren yaptığı görüldü.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de Ticari Taksi Kazaya Neden Oluyordu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Kolonya içtim“ savunması 552 bin TL’ye patladı "Kolonya içtim" savunması 552 bin TL'ye patladı
Marmara Depremi’nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz Marmara Depremi'nin 27. yılında sular altındaki batık kent: Görüntüler inanılmaz
Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı Tribün eşkıyası adliyede Minik taraftarın formasını zorla çıkarttırdı! Tribün eşkıyası adliyede
Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti Halı saha maçında 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABD’nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 1’i çocuk 3 ölü, 5 yaralı Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i çocuk 3 ölü, 5 yaralı

11:29
Fenerbahçe’de ortalığı karıştıran iddia 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı
Fenerbahçe'de ortalığı karıştıran iddia! 4 futbolcu kadro dışı mı kaldı?
11:23
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya’da dikkat çeken açılış
Süleymancılar soruşturması sürerken Almanya'da dikkat çeken açılış
11:15
İran İHA’ları, IKBY Başbakanı Barzani’nin ofisini hedef aldı
İran İHA'ları, IKBY Başbakanı Barzani'nin ofisini hedef aldı
11:08
Akın Gürlek’ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
Akın Gürlek'ten Süleymancılarla ilgili açıklama: Kimliğe değil, suça bakılıyor
11:07
Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti 28 milyon euroluk yıldız geliyor
Okan Buruk görüntülü arayıp ikna etti! 28 milyon euroluk yıldız geliyor
10:12
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti İşte yeni rakamlar
Memur ve emeklinin maaş zammında hesaplar değişti! İşte yeni rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 11:40:27. #7.12#
SON DAKİKA: Denizli'de Ticari Taksi Kazaya Neden Oluyordu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.