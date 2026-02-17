Denizli\'de Tır Devrildi

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan tır şarampole devrildi.

Kaza, Denizli - Manisa karayolu Yenicekent Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Manisa'dan Denizli yönüne seyir halinde olan yüklü tır, Yenicekent Kavşağı yakınlarına geldiğinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen kontrolünü sağlayamadığı tırın ön kısmı şarampole devrildi. Maddi hasar meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken, yol uzun müddet trafiğe kapandı. - DENİZLİ