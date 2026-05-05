Denizli'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Denizli'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

05.05.2026 23:29
Denizli'de otomobil tıra çarptı, 20 yaşındaki sürücü Arda Durmuş hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralı.

Kaza, Çardak ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda Durmuş (20), 20 AS 955 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, N.K., yönetimindeki 20 AOE 413 plakalı tıra yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Arda Durmuş ve yanında yolcu konumunda bulunan Halil İbrahim Ertürk'ü çıkarttı. Otomobil sürücüsü Arda Durmuş'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, ağır yaralanan Halil İbrahim Ertürk, ambulansla hastaneye sevk edildi. Arda Durmuş'un cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim Ertürk'ün ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, tır sürücüsü N.K.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

