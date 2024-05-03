Denizli'de yalnız yaşayan 83 yaşındaki kadın ölü bulundu - Son Dakika
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Denizli'de yalnız yaşayan 83 yaşındaki kadın ölü bulundu

Denizli\'de yalnız yaşayan 83 yaşındaki kadın ölü bulundu

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde yalnız yaşayan 83 yaşındaki Nazire İpek, yaklaşık 1 haftadır haber alınamaması üzerine komşuları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

03.05.2024 11:40
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Bozkurt ilçesinde kendisinden yaklaşık 1 haftadır haber alınamayan 83 yaşındaki kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Bozkurt ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi Karaca Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sokakta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede tek başına yaşayan 83 yaşındaki Nazire İpek'ten 7-8 gündür haber alamayan komşuları, dairede kötü kokular da gelmeye başlaması üzerine ihbarda bulundu. Çilingir yardımıyla yaşlı kadının yaşadığı eve giren güvenlik güçleri, Nazire İpek'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Güner öncesinde öldüğü belirlenen yaşlı kadının cenazesi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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