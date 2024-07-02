Denizli\'de Zehir Tacirlerine Operasyon: Ele Geçirilen Uyuşturucular Şeker Şeklinde

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Denizli'de jandarma ekipleri 2 zehir tacirine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında ele geçirilen uyuşturucuların şeker şeklinde olması dikkat çekti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında Merkezefendi ilçesinde iki zehir tacirine yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2 zehir taciri gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 102 gram reçine esrar, 4 adet uyuşturucu hap, 6 parça halinde taş eroin, 5 adet yurtdışından temin edilen esrar içerikli şeker ve bir adet hassas terazi eşe geçirildi. İki şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ