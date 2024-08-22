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Denizli'deki orman yangını kontrol altına alındı

DENİZLİ - Denizli'nin Çivril ilçesinde akşam saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Çıtak Mahallesi'nde çıktı. Akşam saatlerinde başlayan yangın hızla yayıldı. Edinilen bilgilere göre, orman sahasında duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına, 1 uçak, 3 yangın söndürme helikopteri, 3 su ikmal aracı, 10 arazöz, çok sayıda itfaiye ve 40 personel ile müdahale edildi. Yangında, yaban hayatı ise olumsuz etkilendi. Yaklaşık 6 saatlik yoğun uğraşların ardından soğutma çalışmaları yapıldı.