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Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne 13 yeni araç hizmete sunuldu - Son Dakika
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Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne 13 yeni araç hizmete sunuldu

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlamış araçların satışları karşılığında 13 adet yeni araç alarak ekiplere teslim etti. Bu yeni araçlar, ilin güvenliği ve asayişinin sağlanması için vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunmayı ve ekip filosunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Denizli Emniyet Müdürlüğü, vatandaşlara daha etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek için 13 yeni ekip aracını göreve başlatmıştır.

Denizli Emniyet Müdürlüğü\'ne 13 yeni araç hizmete sunuldu
06.01.2024 - 14:04,  Güncelleme: 14:05
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Denizli Emniyet Müdürlüğü bünyesine 13 adet yeni araç, hizmete sunuldu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere ekonomik ömrünü tamamlamış olan araçların satışları karşılığında alınan 13 adet araç ekiplere teslim edildi. İlin güvenliği ve asayişinin temininde vatandaşlara daha kaliteli hizmet sunabilmek ve ekip filosunu güçlendirmek amacıyla Denizli Emniyet Müdürlüğü envanterine 13 yeni ekip aracı kazandırıldı. . Vatandaşların daha etkin ve kaliteli bir hizmet sunabilmek için 13 yeni ekip aracı ekiplere teslim edilerek göreve başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güvenlik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne 13 yeni araç hizmete sunuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli Emniyet Müdürlüğü'ne 13 yeni araç hizmete sunuldu - Son Dakika
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