Denizli\'nin Buldan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

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Denizli'nin Buldan ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Türlübey mahallesinde yıldırım düşmesi neticesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi tarafından söndürüldü. Edinilen bilgiye göre çam ağacına düşen yıldırım yangına sebep oldu. Yangına gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Buldan Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Ekiplerin ve vatandaşların çabalarıyla yangın büyümeden kontrol altına alındı. - DENİZLİ