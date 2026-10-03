Denizli Pamukkale'de akaryakıt tankeri yangını kontrol altına alındı, can kaybı yok - Son Dakika
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Denizli Pamukkale'de akaryakıt tankeri yangını kontrol altına alındı, can kaybı yok

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Denizli Pamukkale\'de akaryakıt tankeri yangını kontrol altına alındı, can kaybı yok
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Denizli Pamukkale'de akaryakıt istasyonunda yakıt ikmali yapan tankerde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Pamukkale'deki yangının ardından olay yerine gelen Başkan Çavuşoğlu, işletme sahipleri ve çalışanlara geçmiş olsun diledi; can kaybı yaşanmadı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde akaryakıt istasyonunda yakıt ikmali yapan tanker çıkan yangın ekiplerin müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, işletme sahipleri ve çalışanlarla bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi Denizli-Acıpayam Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonunda akaryakıt yüklü tankerde patlamalar sonucunda çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangının ardından olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, işletme sahipleri ve çalışanlarla bir araya geldi. Geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Çavuşoğlu; "Pamukkale ilçemizde bulunan bir akaryakıt istasyonunda, akaryakıt tankerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerimizce hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edildi. Yangının ardından iş yerini ziyaret ederek işletme sahipleri ve çalışanlarla bir araya geldik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerimize teşekkür ediyor, iş yeri sahiplerimize ve çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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