Denizlili Jandarma Astsubay Şırnak\'ta Kaza Geçirerek Hayatını Kaybetti

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Denizlili jandarma astsubay, Isparta'dan yeni görev yeri olan Şırnak'a giderken kaza yaptı. Kazada hayatını kaybeden astsubayın acı haberi baba ocağına verildi.

Kaza, Şırnak'ın İdil ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Jandarma Astsubay İbrahim Daşçı, görev yaptığı Isparta'dan yeni tayin yeri olan Şırnak'a giderken, yanındaki meslektaşı ile birlikte İdil ilçesine bağlı Ocaklı kötü yakınlarda kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Daşçı, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Acı haber, Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi yaşayan aileye bugün akşam saatlerinde verildi. Baba ocağına Türk bayrağı asılan Daşçı'nın cenazesinin yarın Bozkurt ilçesi Baklankuyucak Mahallesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Ayrıca Daşçı'nın evli ve bir çocuk babası olduğu belirtildi. - DENİZLİ