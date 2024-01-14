Denizlispor-Amedspor Maçında Taraftarlar Futbolculara Zor Anlar Yaşattı

TFF 2. Lig'in 20. haftasında Denizlispor- Amedspor karşılaşmasında taraflar sahaya sis bombası ve çok sayıda su dolu bardaklar atarak futbolculara zor anlar yaşattı. Taraftarlardan 1 kişi ise gözaltına alındı.

TFF 2. Lig'in 20. haftasında Denizlispor kendi sahasında konuk ettiği Amedspor karşılaşmasında taraftarlar maç başladıktan maça saatler kala stada geldi. Maça etkili başlayan Amedspor, 24'üncü dakikada Berk İsmail Ünsal'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Taraftarlar gergin anlar yaşatmaya başladı. Taraftarlar Amedspor oyuncularına su dolu bardakları fırlatmaya başladı. Ardından sahaya sis bombası atan taraftarlar tespit edilerek haklarında işlem başlatıldı. Maçta polisin gözaltı girişimi tansiyonu yükseltti. Taraftarlar arasında çıkan arbedede ise 1 kişi gözaltına alındı.

Sahadaki sis bombalarını futbolcular kendisi alarak, saha kenarına atarak maça devam etti. Denizlispor, Amedspor karşılaşması ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı. - DENİZLİ