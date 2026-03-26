Didem Soydan'dan Uyuşturucu İfadesi
Didem Soydan'dan Uyuşturucu İfadesi

26.03.2026 20:34
Manken Didem Soydan, uyuşturucu soruşturmasında ifadesinde yanlışlıkla madde kullanmış olabileceğini belirtti.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında manken Didem Soydan'ın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Soydan ifadesinde, "Defilede manken arkadaşım elindeki sarılı sigarayı bana uzattı. Sanırım arkadaşımın elindeki şey uyuşturucu maddeydi ancak ben hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum. Olaydaki madde uyuşturucu ise burada bir nefes yanlışlıkla çekmiş oldum" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında manken Didem Soydan'ın savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı.

Didem Soydan, kimlik tespitinde mesleğinin mankenlik olduğunu ve aylık gelirinin 100 bin lira olduğunu belirtti. Soydan ifadesinde, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu kullanmadığını ancak pandemiden bu yana doğal sigara tütünü kullanmaya başladığını söyleyerek, "Ara ara da tütün içerim. Yaklaşık 20 gün önce Fransa'ya bir defile için gittiğimde, defile sonrasında diğer manken arkadaşlara tütünlerinin olup olmadığını sordum. Arkadaşlarımdan birisi elindeki sarılı sigarayı bana uzattı, ben bundan bir sefer çektim ve bunun tütün olmadığını anladım. Bunun üzerine hemen yabancı uyruklu manken arkadaşıma dönerek istediğim şeyin bu olmadığını söyledim. Sanırım bu arkadaşımın elindeki şey uyuşturucu maddeydi ancak ben hayatımda kullanmadığım için bilmiyorum. Eğer anlattığım olaydaki madde uyuşturucu ise burada bir nefes yanlışlıkla çekmiş oldum" dedi.

Soydan'a soruşturmanın diğer şüphelilerinden Hakan Kakız'ın ifadesi okundu. Soydan'a, Kakız'ın ifadesinde kullandığı "Mankenlik yapan Didem Soydan ve Umut Eker'in, Kerimcan Durmaz ve arkadaşları ile yakın olduklarını biliyorum. Düzenledikleri partilere veya buluşmalara hiç katılmadım ancak aynı sektörde çalışıyor olmamız ve ortak arkadaşlarımız olması sebebiyle bu şahısların yaşam tarzları hakkında bilgi sahibiyim. Esasen Samet ve Hakan'ın doğrudan bir gelir sağlayan meslekleri olmamasına karşın sık sık yurt dışı gezleri yapmaları ve yine gelirleri olmamasına rağmen oldukça lüks bir hayat sürmeleri sebebiyle bu gelirlerini fuhuştan elde ettiklerini duymuştum. Yine Kerimcan'ın eski menajeri ve halihazırda yakın arkadaşı olan Furkan Çağman'ın açık açık sosyal medya üzerinden de yaptığı paylaşımlarla fuhuş yaptığını biliyorum. Ben bu ekibin yapmış olduğu hiçbir organizasyona ve etkinliğe davet edilmedim ve edilsem dahi gitmeyeceğim için bu davetlere tam olarak kimlerin katıldığını bilemiyorum. Bu şahısların uyuşturucu madde kullandıklarını biliyorum" şeklindeki beyanı soruldu. Soydan ise, "Anladığım kadarıyla bu şahsın beyanı doğrudan bir görgü değil bir duyuma dayalıdır. Ben uyuşturucu madde kullanmadığımı yukarıda açıkladım" cevabını verdi. - İSTANBUL

