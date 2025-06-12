Didim\'de Koruma Altındaki İncir İlegi Çalan İki Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde sit alanında bulunan incir ağaçlarından 15 kilo ilek toplayan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Balat Mahallesi sit alanı içerisinde devriye çalışması gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, devriye esnasında ekipler, şüpheli şahısların olduğunu fark etti. Yapılan kontrolde, İ.K. ve M.K. isimli şahısların incir ağaçlarından yaklaşık 15 kilo incir ileği meyvesi topladığı tespit edildi. Aydın Valiliği'nin 2018/1 Nolu Tebliği ile toplanması koruma altına alınan incir ileğini toplayan şahıslar hakkında işlem yapıldı. Toplanan ilekler ve belgeler, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şahıslar hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. - AYDIN