Dilan Polat ve Sıla Doğu, 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi
İSTANBUL -Bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle haklarında 'hayasızca hareketler' suçundan re'sen başlatılan soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edilen Dilan Polat ve Sıla Doğu, 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Dilan Polat ve Sıla Doğu Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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