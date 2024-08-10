Direksiyon başında alkollü yakalanan müzisyen: 'Zaten meşhurum çek' - Son Dakika
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Direksiyon başında alkollü yakalanan müzisyen: 'Zaten meşhurum çek'

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Aksaray'da düğünden çıkan müzisyen alkollü olarak geçtiği direksiyon başında polis aracına çarpmaya ramak kala dururken, meşhur olduğunu iddia eden müzisyen 'Asla unutma beni' diyerek basın mensuplarını tehdit etti.

10.08.2024 01:45
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Direksiyon başında alkollü yakalanan müzisyen: "Zaten meşhurum çek"

Aksaray'da düğünden çıktıktan sonra direksiyon başında alkollü yakalanan müzisyen basın mensuplarına "Asla unutma beni" diye tehdit etti

AKSARAY - Aksaray'da düğünden çıkan müzisyen alkollü olarak geçtiği direksiyon başında polis aracına çarpmaya ramak kala dururken, meşhur olduğunu iddia eden müzisyen "Asla unutma beni" diyerek basın mensuplarını tehdit etti.

Olay gece yarısı Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalle sokaklarında bekçilerle birlikte devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri Kurtuluş Caddesine çıkmak üzereyken 68 ABA 892 plakalı minibüs polis aracına çarpmaya ramak kala durdu. Ne olduğunu anlayamayan bekçi ve polis ekipleri minibüs sürücüsü R.Y.'yi ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirdi. Sürücünün alkollü olabileceği ihtimali üzerine olay yerine trafik ekipleri çağırıldı. Kısa sürede olay yerine gelen trafik polisleri sürücü R.Y.'yi alkol kontrolünden geçirirken, sürücü 0.93 promil alkollü çıktı. Yasal işlemler için polis aracı başına gelen alkollü sürücü kendini görüntüleyen basın mensuplarına müzisyen olduğunu ve meşhur olduğunu belirterek, "Çek lan çek. Zaten ben meşhurum oğlum çek. Beni koca Aksaray biliyor" dedi. Yanında bulunan arkadaşı ise alkollü sürücünün sanatçı olduğunu belirterek, "Sanatçı adam, adamı çekme, arabasını çekme" diye basın mensuplarının üzerine yürüdü. Müzisyen olduğunu iddia eden sürücü de arkadaşıyla birlikte aracının çekilmesine tepki gösterirken, polis ve bekçiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Ehliyetine 6 ay süreyle el konularak alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası kesilen sürücü giderken basın mensubuna, "Asla unutma beni" diyerek tehdit etti.

Kaynak: İHA

Aksaray, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Direksiyon başında alkollü yakalanan müzisyen: 'Zaten meşhurum çek' - Son Dakika

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