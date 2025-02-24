Direksiyon Hakimiyeti Kaybedildi, Kaza: Sürücü Yaralandı

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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, güvenlik kulübesine çarparak durabildi

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, bir taş ocağının güvenlik kulübesine çarparak yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Turhal ilçesine bağlı Çaylı köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre 60 ZT 234 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsü M.H.B., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan taş ocağının bahçe çitlerini aşan otomobil, güvenlik kulübesine çarparak durabildi. Sürücü kaza sonrası kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Yaralı sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.