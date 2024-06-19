Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu... O anlar kamerada - Son Dakika
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu... O anlar kamerada

Bursa'da bayram ziyaretine giden bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Suriye uyruklu H.A.A., ailesi ile bayram ziyaretine gittiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetti. H.A.A.'nın kullandığı Tofaş Şahin marka araç, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada, 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza bir evin güvenlik kamerasına yansırken H.A.A.'nın ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

19.06.2024 09:50
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Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtı... O anlar kamerada

-Ehliyetsiz sürücü bayram ziyaretine giderken dereye uçtu

BURSA - Bursa'da bayram ziyaretine giden bir otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi 3. Pazar Sokak üzerinde meydana geldi. Suriye uyruklu H.A.A., ailesi ile bayram ziyaretine gittiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybetti. H.A.A.'nın kullandığı Tofaş Şahin marka araç, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada, 3 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza bir evin güvenlik kamerasına yansırken H.A.A.'nın ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Direksiyon hakimiyetini kaybetti, dereye uçtu... O anlar kamerada - Son Dakika

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