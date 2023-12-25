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Divriği'de yangında 5 ev zarar gördü - Son Dakika
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Divriği'de yangında 5 ev zarar gördü

Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Olukman köyünde çıkan yangında 5 ev zarar gördü. İtfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Divriği\'de yangında 5 ev zarar gördü
25.12.2023 - 12:26,
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Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen yangında 5 ev zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, yangın, Sivas'ın Divriği ilçesi Olukman köyünde sabah karşı meydana geldi. Bir evde başlayan yangın 5 eve sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök ve Divriği Kaymakamı Resul Tutay, bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Kimsenin yaralanmadığı ve 5 evin zarar gördüğü yangın sonrası inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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