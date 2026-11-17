Sivas'ın Kangal ilçesinde hasta almaya giden ambulansın park halindeki traktöre çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Çetinkaya beldesinin yaklaşık 5 kilometre yakınlarında meydana geldi. Divriği ilçesinden ihbar üzerine yola çıkan 58 ACL 968 plakalı ambulans, park halindeki 58 EY 879 plakalı traktöre çarptı. Kazada ambulansta bulunan 2 sağlık görevlisi ile traktör sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.