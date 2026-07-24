Karabük’te hasta nakil aracında yangın: Faciadan dönüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karabük’te hasta nakil aracında yangın: Faciadan dönüldü

Karabük’te hasta nakil aracında yangın: Faciadan dönüldü
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük’te diyaliz hastasını taşıyan hasta nakil aracı, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karabük'te diyaliz hastasını taşıyan hasta nakil aracı, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan 71 yaşındaki diyaliz hastası son anda tahliye edilirken, araçtaki oksijen tüplerinin patlamaması muhtemel bir faciayı önledi.

Olay, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda, Karabük Valiliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Çelik idaresindeki 78 BZ 702 plakalı hasta nakil aracı, seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek araçta bulunan diyaliz hastası Şahin Cesur'u (71) hızla güvenli alana çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler, hasta nakil aracını tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, hasta nakil aracı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında araçta bulunan oksijen tüplerinin patlamaması ise muhtemel bir faciayı önledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Yangında yaralanan olmazken, diyaliz hastası Şahin Cesur'un sağlık durumunun iyi olduğu ve başka bir araçla tedavi göreceği sağlık kuruluşuna sevk edildiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Diyaliz, Diyaliz, Karabük, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük’te hasta nakil aracında yangın: Faciadan dönüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı o anlar kamerada Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı; o anlar kamerada
Beykoz’da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu Beykoz'da yasağa rağmen denize giren kişi boğuldu
Gümüşhane’de kaybolan ineği ayı parçaladı Gümüşhane'de kaybolan ineği ayı parçaladı

18:25
Özgür Özel’e ilk tebrik telefonu Bahçeli’den
Özgür Özel'e ilk tebrik telefonu Bahçeli'den
17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
17:20
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
Özgür Özel başkanlığındaki Yeni Parti, Yargıtay resmi sitesine işlendi
17:20
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
İstifaların ardından Kılıçdaroğlu harekete geçti: İşte ilk adımı
16:47
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Özgür Özel, Yeni Parti’nin genel başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 18:49:42. #7.13#
SON DAKİKA: Karabük’te hasta nakil aracında yangın: Faciadan dönüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.