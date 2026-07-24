Karabük’te hasta nakil aracında yangın: Faciadan dönüldü

Karabük'te diyaliz hastasını taşıyan hasta nakil aracı, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Araçta bulunan 71 yaşındaki diyaliz hastası son anda tahliye edilirken, araçtaki oksijen tüplerinin patlamaması muhtemel bir faciayı önledi.

Olay, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda, Karabük Valiliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Çelik idaresindeki 78 BZ 702 plakalı hasta nakil aracı, seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek araçta bulunan diyaliz hastası Şahin Cesur'u (71) hızla güvenli alana çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler, hasta nakil aracını tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, hasta nakil aracı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın sırasında araçta bulunan oksijen tüplerinin patlamaması ise muhtemel bir faciayı önledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Yangında yaralanan olmazken, diyaliz hastası Şahin Cesur'un sağlık durumunun iyi olduğu ve başka bir araçla tedavi göreceği sağlık kuruluşuna sevk edildiği öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.