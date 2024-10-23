Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını lanetledi

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını lanetledi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara Kahramankazan'da yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısını şiddetle lanetliyorum. Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, tüm TUSAŞ ve savunma sanayii personeline geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yüce Rabbimiz ülkemizi ve milletimizi muhafaza eylesin. Milletimize, devletimize ve insanlığa düşman olan terör örgütlerine lanet olsun" ifadelerine yer verildi. - ANKARA