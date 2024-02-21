Diyanet'ten torpille işe girenler hakkında açıklama - Son Dakika
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Diyanet'ten torpille işe girenler hakkında açıklama

Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, hak etmediği halde bir işe girmenin kul hakkı ve vebal olduğunu ancak kazancının helal olduğunu söyledi. Bozkurt, torpille yapılan işe alımların başkalarının haklarını gasp etmek olduğunu belirtti.

21.02.2024 16:40  Güncelleme: 17:15
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Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt katıldığı bir programda torpille işe alım konusunda verdiği demeç sonrası gündem oldu.

Diyanet TV'de yayınlanan ''Diyanet'e Soralım'' programında gelen soruları yanıtlayan Bozkurt, halk arasında "torpil" olarak bilinen haksız işe alımlarla ilgili, ''Hak etmediği işe girmesi kul hakkıdır, vebaldir, mesuliyeti vardır, başkalarının haklarını gasp etmek vardır. O şekilde işe girmesi kimsenin tasvip edeceği bir şey değil, hoş değil." ifadelerini kullandı.

"İŞE GİRDİKTEN SONRA ELDE EDİLEN KAZANÇ HELAL"

Konuşmasının devamında haksız işe alım yoluyla elde edilen kazancın helal mi haram mı olduğu konusunda da açıklamada bulunan Bozkurt sözlerini şöyle sürdürdü: "Girdikten sonra emek verdi, bir mesai harcadı ve onun karşılığında da bir kazanç elde etti. Onu ayrı tutmak lazım. Yani işe girdikten sonra elde edeceğimiz kazanç, tamamen meşrudur. Emeğimizin karşılığıdır. Yapılan iş de meşrudur. Oradan elde edilen kazancı, işe girme sebebimizle ayırt etmemiz lazım. Farklı tutmamız lazım. Yani elde edilen kazanç helaldir."

Diyanet\'ten torpille işe girenler hakkında açıklama

Dini, 3.Sayfa, İş Dünyası, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyanet'ten torpille işe girenler hakkında açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Osman Agm: Hangi dinin adamisin bilmiyorum ama kul hakkıyla kazancın her kuruşu haramdir. Kendisinden çıkmazsa cocugundan çıkar. .. 417 9 Yanıtla
  • Emk: Hamd olsun diyanet sayesinde bunuda çözdük kısmi helalleşti artık 239 9 Yanıtla
  • V. A.: Ozaman şöyle 1-2 örnek vereyim din kardeşlerim.. mesela bankadan başkasının alın teri olan 3-5 milyonu çaldınız ya da evinden, sonra bu haram parayla deli gibi sevap işliyorsunuz ve siz bundan cennete gideceğinizi falan sanıyorsunuz.. ya da fahişelikten elde edilen parayla cocuk falan sevindiriyorsunuz iyilikler yapıyorsunuz.. total de cennete gitme planları falan yapıyorsunuz.. sonuç olarak cahillik güzel şey, her şeyi biliyorsun o kafa güzel.. ve şu net.. haramla girilen işten kazanılan para ebediyen haramdır çünkğ sen hakkıyla girip helal kazanacak adamın rızkına orayı işgal ettikçe engel olacaksın.. haramdır nokta!! 228 6 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Desteklediginiz partiye söyleyin 202 11 Yanıtla
  • Orhan Yüksel: Bir haramın diğer ucu helale dönebilir mi? Hangi ayette yazar. Bilen varsa açıklasın aydınlanalım. 205 4 Yanıtla
  • Murat Yavuz: İşe girince helalmiş. 140 5 Yanıtla
  • erkan özdemir: Böyle fetva vererek bu kul hakkına siz de giriyorsunuz. O zaman şu şekilde diyebiliriz : Adam hırsızlık yaptığı para ile hacca gitmiş. Yaptığı hırsızlık günah ama gittiği hac kabul. Orda da taş atıyor , tavaf ediyor yani gereğini yapıyor. Allah sizi ıslah etsin ... Güzelim islamı bile kendi menfaatleriniz uğruna evirip çeviriyorsunuz ya kuruş param diyanet gidiyorsa haram zehir olsun inşallah. 140 0 Yanıtla
  • tarık özdemir: Diyanete torpille giren varımdır acaba ki böyle bir kazancın helal olup olmaması hususunda açıklama gereği duymuşlar ??? 133 5 Yanıtla
  • hüseyin şen: bu nasıl bir tutarsızlık arkadaş hem kul hakkı hem vebal hemde haram değil gelde bunu diyen insanla ibadet yap şimdi 33 1
  • Anazarbus : Kızılay a bağış yapınca da helal oluyor kazanç. Turgev veya Tügva yi da öneririm 19 1
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