Diyanet\'ten torpille işe girenler hakkında açıklama

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"Daha fazla kişi ölünce mutlu mu olacaksınız, bu nasıl anlayıştır?"

Diyanet Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt katıldığı bir programda torpille işe alım konusunda verdiği demeç sonrası gündem oldu.

Diyanet TV'de yayınlanan ''Diyanet'e Soralım'' programında gelen soruları yanıtlayan Bozkurt, halk arasında "torpil" olarak bilinen haksız işe alımlarla ilgili, ''Hak etmediği işe girmesi kul hakkıdır, vebaldir, mesuliyeti vardır, başkalarının haklarını gasp etmek vardır. O şekilde işe girmesi kimsenin tasvip edeceği bir şey değil, hoş değil." ifadelerini kullandı.

"İŞE GİRDİKTEN SONRA ELDE EDİLEN KAZANÇ HELAL"

Konuşmasının devamında haksız işe alım yoluyla elde edilen kazancın helal mi haram mı olduğu konusunda da açıklamada bulunan Bozkurt sözlerini şöyle sürdürdü: "Girdikten sonra emek verdi, bir mesai harcadı ve onun karşılığında da bir kazanç elde etti. Onu ayrı tutmak lazım. Yani işe girdikten sonra elde edeceğimiz kazanç, tamamen meşrudur. Emeğimizin karşılığıdır. Yapılan iş de meşrudur. Oradan elde edilen kazancı, işe girme sebebimizle ayırt etmemiz lazım. Farklı tutmamız lazım. Yani elde edilen kazanç helaldir."