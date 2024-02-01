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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İşletmelerde Fiyat Etiketi Denetimleri Gerçekleştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İşletmelerde Fiyat Etiketi Denetimleri Gerçekleştirdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, il genelinde faaliyet yürüten işletmelerde fiyat etiketi denetimleri gerçekleştirdi. Zabıta Daire Başkanlığı, ocak ayında fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkı konularında iş yerlerine yönelik 1177 denetim yaptı. Denetimlerde 469 iş yerine konu ile alakalı durum tespit tutanağı düzenlenirken 5 iş yerine ise ceza-i işlem uygulandı.

01.02.2024 15:01  Güncelleme: 15:10
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, il genelinde faaliyet yürüten işletmelerde fiyat etiketi denetimleri gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ürün almalarını sağlamak ve haksız fiyat artışının önüne geçmek için çalışmalarına devam ediyor.

Zabıta Daire Başkanlığı, ocak ayında fiyat etiketi, haksız fiyat artışı, kasa ve reyon arasındaki fiyat farkı konularında iş yerlerine yönelik 1177 denetim yaptı.

Denetimlerde 469 iş yerine konu ile alakalı durum tespit tutanağı düzenlenirken 5 iş yerine ise ceza-i işlem uygulandı.

Dilencilere göz açtırılmadı

Zabıta ekipleri, vatandaşların manevi ve dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Ocak ayı içerisinde yapılan denetimlerde 359 dilenci yakalandı ve üzerlerinden çıkan 5 bin 831 liraya el konuldu.

Kimlik bilgileri tespit edilen 8 şahsa 5326 sayılı kabahatler kanununun 33. maddesi gereği 'İdari Yaptırım Karar Tutanağı' düzenlenerek bulundukları bölgelerden uzaklaştırıldı.

Yakalan şahıslar arasında yabancı uyruklu olanlar İl Göç İdaresi Müdürlüğüne, çocuk yaşta olanlar da Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bildirildi.

Zabıta Daire Başkanlığı, dilencilere yönelik çalışmalarına daha kapsamlı ve diğer kurumlarla koordineli olarak devam edecek. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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