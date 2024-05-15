Diyarbakır'da tefeci operasyonu: Aylık 3 milyon TL kazanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Diyarbakır'da tefeci operasyonu: Aylık 3 milyon TL kazanan şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır\'da tefeci operasyonu: Aylık 3 milyon TL kazanan şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan operasyonla, aylık kazancının 3 milyon TL'yi geçtiği iddia edilen bir tefeci gözaltına alındı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada çok sayıda kredi kartı ve para trafiğinin yazılı olduğu hesap defterleri ele geçirildi. Soruşturma genişletilerek devam ediyor.

15.05.2024 10:10
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde aylık kazancının 3 milyonu geçtiği iddia edilen tefeci, "çember" operasyonu ile gözaltına alındı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin tefecilik suçunun önlenmesi ve açığa çıkarılması faaliyetleri çerçevesinde, kredi kartı ve doğrudan borç vermek suretiyle haksız kazanç elde ettiği belirlenen E.A. (47) isimli şüpheli gözaltına alındı. E.A.'nın iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, çok sayıda kredi kartı ve para trafiğinin yazılı olduğu hesap defterlerine el koydu. El konulan hesap defteri ve dijital materyallerden çok sayıda kişinin bilgisine ulaşan ekiplerin Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturmayı genişlettiği öğrenildi. Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakkında "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması-tefecilik" suçundan soruşturma başlatılan E.A.'nın aylık kazancının 3 milyon TL'yi aştığı iddia edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da tefeci operasyonu: Aylık 3 milyon TL kazanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da tefeci operasyonu: Aylık 3 milyon TL kazanan şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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