Diyarbakır'da 3 Ton Hayvansal Yağ Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da 3 Ton Hayvansal Yağ Ele Geçirildi

Diyarbakır\'da 3 Ton Hayvansal Yağ Ele Geçirildi
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Diyarbakır'da jandarma, sağlık için tehlikeli 3 ton hayvansal yağ ele geçirirken bir kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince yaklaşık 3 ton hayvansal iç yağ ele geçirilirken, 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, dün icra edilen denetim esnasında, E.Ö. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada, İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince tescil edilen menşei belli olmayan ve insan sağlığına elverişli olmadığı değerlendirilen yaklaşık 3 ton hayvansal iç yağ ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, olayla ilgili olarak "bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçu kapsamında adli işlemlere başlanıldığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerine kararlılıkla devam edilmekte olduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da 3 Ton Hayvansal Yağ Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da 3 Ton Hayvansal Yağ Ele Geçirildi - Son Dakika
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