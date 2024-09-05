Diyarbakır\'da 16 Gündür Kayıp Olan 8 Yaşındaki Narin Gürkan\'ın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Gürkan'dan 16 gündür haber alınamıyor.

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, iki haftayı geçen yoğun arama çalışmalarına rağmen hala bulunamadı. Narin'i arama çalışmaları devam ediyor. Son olarak mahalle mezarlığında yer altı görüntüleme cihazı ile bir arama yapıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma da sürüyor.

Soruşturma kapsamında amca S.G. tutuklanmıştı. - DİYARBAKIR