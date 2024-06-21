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Diyarbakır'da anız yangını: 3 ölü, 9 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Çınar ilçesinde çıkan yangında 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Vali Ali İhsan Su, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çınar ilçesi kırsal Köksalan anız ve örtü yangını olarak başlayan yangının, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındığını söyledi.

Vali Su, "Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 yaralı vatandaşımızın tedavisi ise hastanelerde devam etmektedir. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Başka mahallelere sıçrayan yangın, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.