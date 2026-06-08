Diyarbakır'da Bankaya Silahlı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Diyarbakır'da Bankaya Silahlı Saldırı

Diyarbakır\'da Bankaya Silahlı Saldırı
08.06.2026 11:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapı Kredi Bankası'na düzenlenen silahlı saldırıda ölü veya yaralı yok, şube kapandı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde faaliyet gösteren Yapı Kredi Bankası Şubesi'ne kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, şube çalışmasına ara verdi.

Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından şubeye silahla ateş açıldı. Sabah saatlerinde bankaya gelen görevliler, kurşun izlerini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri banka etrafında incelemelerde bulundu. Ekipler delil çalışması yaparken, şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapı Kredi Bankası ise kepenge astığı yazı ile "Şubemiz hizmet vermemektedir. Diğer şubelerden destek alabilirsiniz" açıklamasında bulundu.

Yapı Kredi Bankasının da bünyesinde bulunduğu Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz günlerde Kürt kadınlar üzerinden bir açıklama paylaşmış ve tepki görmüştü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatmıştı. Rahmi Koç, daha sonra ifadelerinden dolayı özür dilemişti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yapı Kredi Bankası, Yerel Haberler, Diyarbakır, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Bankaya Silahlı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat’ın katil zanlıları için hesap vakti Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti
Açıkladığına bin pişman olacak Hakan Safi’ye Hakan Çalhanoğlu şoku Açıkladığına bin pişman olacak! Hakan Safi'ye Hakan Çalhanoğlu şoku
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao milli takımının otobüsü olay oldu Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’na katılacak olan Curaçao milli takımının otobüsü olay oldu
Aykut Kocaman’dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim Aykut Kocaman'dan sert tepki: Ben bundan şikayetçiyim
Katliam gibi kaza bir ocağı söndürdü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti Katliam gibi kaza bir ocağı söndürdü: Aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti
Bakan Bayraktar Türkiye’nin enerjideki yeni yol haritasını açıkladı: Sıfır atık ve enerji verimliliği Bakan Bayraktar Türkiye’nin enerjideki yeni yol haritasını açıkladı: Sıfır atık ve enerji verimliliği

11:21
Diyarbakır’da Koç Holding’in şirketine silahlı saldırı
Diyarbakır'da Koç Holding'in şirketine silahlı saldırı
11:05
“Çiçek aldım“ kurşun yağdırdı Hamile eşe kan donduran tuzak
"Çiçek aldım" kurşun yağdırdı! Hamile eşe kan donduran tuzak
10:55
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
10:38
Aziz Yıldırım’dan dev kıyım 4 isme “Güle güle“ dedi
Aziz Yıldırım'dan dev kıyım! 4 isme "Güle güle" dedi
10:11
Özel’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz teklif: “İkimiz de çekilelim“ dedi yeni isim önerdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
10:05
Aziz Yıldırım kararını verdi İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 12:07:04. #7.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Bankaya Silahlı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.