Diyarbakır'da Biçerdöver Yandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Biçerdöver Yandı

Diyarbakır\'da Biçerdöver Yandı
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Lice'de bir biçerdöver bilinmeyen nedenle alev aldı, yangın söndürüldü, yaralı yok.

Diyarbakır'da biçerdöver henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı biçerdöver demir yığınına döndü.

Olay, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana geldi. Ekili arazileri biçmek için bölgede bulunan biçerdöver, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa bir sürede tüm araca yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, biçerdöver demir yığınına döndü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, 3. Sayfa, Lice, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Biçerdöver Yandı - Son Dakika

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