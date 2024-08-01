Diyarbakır\'da büyük uyuşturucu operasyonu: 2 milyon kök kenevir ve skunk bitkisi ele geçirildi

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği "Şehit Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş Mehmet Koçak Narko-Terör" operasyonunda 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir bitkisi, 414 bin 500 kök skunk bitkisi, 175 kilogram kubar esrar ve 5 kilogram toz esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak maksadıyla Lice ilçesi Yorulmaz, Baharlar ve Yorulmaz Mahalleleri kırsalında Şehit Uzman Jandarma VI. Kademeli Çavuş Mehmet Koçak Narko-Terör operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonlar kapsamında; 2 milyon 300 bin 500 kök kenevir bitkisi, 414 bin 500 kök skunk bitkisi, 175 kilogram kubar esrar ve 5 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilerek toplamda 2 milyon 715 bin kök kenevir/skunk bitkisi numune alınmasını müteakip imha edildi. - DİYARBAKIR